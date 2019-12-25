В Хабаровском крае при пожаре погибли мать и четверо детей

Двух малышей удалось спасти соседям.

Женщина и четверо детей погибли в результате пожара, возникшего на четвертом этаже жилого дома в Комсомольске-на-Амуре. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области уточнили, что ведется уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ за примисение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Следствием установлено, что ранним утром 8 октября в ходе тушения пожара в квартире на четвертом этаже жилого дома по улице Гамарника в Комсомольске-на-Амуре обнаружены тела пяти человек - женщины и ее четверых детей. пресс-служба СК РФ по региону

В надзорном ведомстве отметили, что еще двоих малолетних детей удалось спасти из огня соседям. Общая площадь возгорания на территории пострадавшей квартиры составила десять квадратных метров. В настоящее время представители следственных органов проводят осмотр места происшествия вместе со специалистами государственного пожарного надзора. По результатам проверки будут назначены экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

После вмешательства следствия работодатель погасил долг по зарплате на 12 млн рублей в Петербурге.

Фото: Макс / Канал прокуратуры Хабаровского края