В селе Рождествено стартовало строительство ДК на 150 мест

В селе Рождествено началось строительство Дома культуры на 150 человек. В настоящее время возводят стены и пилоны первого этажа, где разместят актовый зал с эстрадой, артистические и кружковые помещения, сообщили в администрации Ленобласти 3 февраля.

Кружковые спроектированы под занятия для детей младшего и среднего возраста. Там будут пространства для танцев, рисования и хорового пения. Скоро стартует вязка арматуры для следующих этапов работ по двум самостоятельным частям здания.

На втором этаже заработает библиотека с фондом в 15 тыс. единиц. А спортивный блок сможет функционировать автономно – с отдельным входом, вестибюлем и постом охраны.

