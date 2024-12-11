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Реставраторы подтвердили подлинность картины XIX века из усадьбы "Рождествено"
Сегодня, 15:01
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Реставраторы подтвердили подлинность картины XIX века из усадьбы "Рождествено"

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В дальнейшем планируется передать картину в мастерскую реставрации живописи, где ей окажут необходимый уход.

Музей-усадьба "Рождествено" в Ленинградской области обогатил свою коллекцию уникальным полотном XIX века, на котором запечатлена сама усадьба. Чтобы удостовериться в подлинности картины, сотрудники музея отправили её на экспертизу в Международный центр реставрации.

Картина с изображением усадьбы в Рождествено была обнаружена сотрудниками музея на аукционе. Специалисты Международного центра реставрации провели тщательное исследование полотна, проанализировали представленные документы и фотографии. В результате эксперты подтвердили, что картина представляет историческую ценность.

Это произведение искусства стало первым масляным портретом усадьбы Рождествено, датированным XIX веком. В дальнейшем планируется передать картину в мастерскую реставрации живописи, где ей окажут необходимый уход.

Ранее мы сообщили о том, что для жителей Ленобласти оборудуют 32 купели для крещенских купаний.

Фото:  пресс-служба Музея-усадьбы "Рождествено"

Теги: ленобласть, рождествено
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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