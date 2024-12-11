Для жителей Ленобласти оборудуют 32 купели для крещенских купаний

Мороза на Рождество ожидать не стоит.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что мороза на Рождество ожидать не стоит. Как уточнил главный государственный инспектор по маломерным судам Ленинградской области Алексей Зибцев, муниципальные власти правильно оценивают ситуацию, сложившуюся в регионе. Всего запланировано 19 купелей, из которых 12 не требуют выхода на лед. Он также призвал жителей Петербурга и Ленобласти избегать погружений в неподходящих местах, где нет спасателей и медиков. Зибцев рекомендовал звонить спасателям, если кто-то увидит необустроенные купели, чтобы избежать несчастных случаев.

Заместитель председателя Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Михаил Крячек подчеркнул важность организации купелей возле храмов, где планируется установить 13 купелей.

В целом в Ленинградской области будет создано 32 места для крещенских купаний.

Ранее Роспотребнадзор Ленобласти раскрыл нюансы употребления свежевыжатых соков.

Фото: администрация Гатчинского района Ленобласти