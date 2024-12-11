Роспотребнадзор Ленобласти раскрыл нюансы употребления свежевыжатых соков

Лучшее время для употребления свежевыжатых соков – первая половина дня, когда организм наиболее эффективно перерабатывает углеводы.

В среду, 15 января, отмечался День свежевыжатого сока. Существует огромное количество различных комбинаций этого вкусного и полезного напитка, и фантазия тут ограничивается только вашим желанием экспериментировать. Фрукты, овощи, ягоды, зелень – всё это источники витаминов и полезных веществ.

Однако стоит помнить о некоторых нюансах. Специалисты Роспотребнадзора по Ленинградской области предупреждают, что употребление свежевыжатых соков на голодный желудок может быть опасным, поскольку они обладают высоким гликемическим индексом и быстрой всасываемостью, что создает значительную нагрузку на поджелудочную железу. Для людей с повышенной кислотностью такой напиток может спровоцировать дополнительное выделение соляной кислоты. Поэтому эксперты советуют начинать утро со стакана слегка подогретой воды.

Лучшее время для употребления свежевыжатых соков – первая половина дня, когда организм наиболее эффективно перерабатывает углеводы. Рекомендуется пить соки после завтрака или использовать их в качестве перекуса спустя 1,5-2 часа после еды. Оптимальная суточная доза составляет 200-300 мл.

Свежевыжатые соки противопоказаны людям с избыточным весом, страдающим сахарным диабетом или инсулинорезистентностью.

Для достижения максимальной пользы следует комбинировать различные фрукты и овощи, создавая разнообразные смеси. Например, смесь из огурца, помидора и сладкого перца содержит не только витамин C, но и ликопин, который является мощным антиоксидантом, способствующим снижению уровня плохого холестерина, укреплению иммунитета и уменьшению риска инсульта.

Чтобы улучшить усвояемость каротина из моркови, добавьте немного сливок в свежевыжатый яблочно-морковный сок. Каротин, усваиваясь в присутствии жиров, выполняет свои антиоксидантные функции, улучшает когнитивные способности, стимулирует мозговую активность, повышает концентрацию внимания и улучшает память. Он также положительно влияет на состояние кожи, предотвращая шелушение и сухость.

Смузи предпочтительнее свежевыжатых соков, так как содержат больше клетчатки, которая полезна для пищеварения.

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