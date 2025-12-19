В двух районах Петербурга в 2027 году появятся новые дороги

Проекты планировки с проектами межевания территории одобрены 20 января.

В Выборгском и во Фрунзенском районах Петербурга планируется строительство новых дорог. Проекты планировки с проектами межевания территории одобрены 20 января в рамках совещания губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, рассказали в Смольном.

Так, участок улицы Симонова от улицы Шостаковича до Суздальского проспекта протяженностью 530 метров находится у строящихся жилого дома и детского сада на 140 мест. Там организуют четыре полосы движения и запустят общественный транспорт. Сейчас улица Симонова существует только от проспекта Просвещения до улицы Прокофьева.

А во Фрунзенском районе возведут двухполосную дорогу на 455 метров от улицы Фучика вглубь зоны жилой застройки до участка, который граничит с улицей Салова. Дорога необходима для подъезда к социальным объектам и будет носить имя героя Советского Союза Кузьмы Высоцкого. Работы хотят завершить в I квартале 2027 года.

Фото: пресс-служба Смольного