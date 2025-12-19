На месте снесенного моста через Лугу в Ленобласти построят новую переправу

Пока движение транспорта осуществляется по временному мосту.

Через реку Лугу в Кингисеппском районе продолжают капитальный ремонт моста. В настоящее время демонтируют существующее сооружение, сообщили в дорожном комитете Ленобласти.

Взамен возведут новую и современную переправу с увеличенной пропускной способностью. Пока движение транспорта осуществляется по временному мосту. Все работы в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" хотят завершить к концу 2026 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2025 году в Петербурге отремонтировали 46 дорожных сооружений. Ключевыми объектами стали переправы. Работы продолжатся и в 2026-м.

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти