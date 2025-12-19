В прошлом году в Петербурге отремонтировали 46 дорожных сооружений

Сотрудники ГБУ "Мостотрест" продолжат работы и в 2026 году.

Губернатор Александр Беглов заявил, что в прошлом году отремонтировали 46 дорожных сооружений общей площадью 170 тыс. "квадратов". Об этом сообщили 13 января в Смольном.

Ключевыми объектами стали переправы. В частности, на четыре месяца раньше завершились работы на Троицком мосту. Кроме того, отремонтировано свыше 5,8 тыс. "квадратов" асфальта Дворцового моста, а новые покрытие и деформационные швы получил Благовещенский мост. Был заменен асфальт на Зеленом, Казанском и Аничковом мостах. Приведены в порядок Витебский мост через Волковку, часть транспортного тоннеля на проспекте Обуховской Обороны, Обуховский, Измайловский, Краснооктябрьский мосты и транспортный тоннель в Центральном районе.

Сотрудники ГБУ "Мостотрест" продолжат работы и в 2026 году. Почти завершен капремонт набережной Малой Невы выше Тучкова моста, стартовали работы на набережной Обводного канала.

Ранее мы рассказывали о том, что возле онкокластера в Песочном открылась бесплатная автостоянка.

Фото: пресс-служба Смольного