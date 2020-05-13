Возле онкокластера в Песочном открылась бесплатная автостоянка

На территории площадью 6 тыс. "квадратов" уложили нижний слой асфальта.

В Песочном 30 декабря состоялось техническое открытие бесплатной парковки возле онкокластера. Стоянка повысит транспортную доступность района для пациентов и персонала медицинских учреждений, рассказали в комитете по транспорту Петербурга.

На территории площадью 6 тыс. "квадратов" уложили нижний слой асфальта, что уже позволяет использовать стоянку. На ней могут разместиться до 250 легковых автомобилей. А после завершения всех работ весной 2026 года емкость парковки вырастет до 500 машин.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга