Новая парковка на 198 мест открылась в Кронштадте

В преддверии Нового года в Кронштадте открылась городская стоянка на 198 автомобилей. Расположена парковка на Цитадельском шоссе около кластера "Остров фортов", сообщили в комитете по транспорту Петербурга 30 декабря.

Теперь возле точки притяжения обустроены автостоянки общей вместимостью 630 машин. На Цитадельском шоссе две парковки, еще одна – на Кронштадтском шоссе.

В Северной столице сегодня действуют 18 перехватывающих стоянок на 1,8 тыс. мест, в том числе, 187 – для инвалидов, а также 14 парковок на 2 тыс. авто (250 – для водителей с инвалидностью).

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга