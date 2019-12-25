Стоянка на Конюшенной площади закрывается до февраля

Парковка выполнена по сборно-разборной технологии.

Парковка на Конюшенной площади в Петербурге закрывается до февраля 2026 года. Об этом рассказали в ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга" 10 ноября.

На территории обустроят каток. Стоянка выполнена по сборно-разборной технологии, что позволяет в полной мере использовать площадь для городских проектов.

Просим учитывать временные изменения при планировании поездок в центр Петербурга на личном автотранспорте. Пресс-служба ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга"

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга