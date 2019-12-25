  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стоянка на Конюшенной площади закрывается до февраля
Сегодня, 12:49
103
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Стоянка на Конюшенной площади закрывается до февраля

0 0

Парковка выполнена по сборно-разборной технологии.

Парковка на Конюшенной площади в Петербурге закрывается до февраля 2026 года. Об этом рассказали в ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга" 10 ноября. 

На территории обустроят каток. Стоянка выполнена по сборно-разборной технологии, что позволяет в полной мере использовать площадь для городских проектов. 

Просим учитывать временные изменения при планировании поездок в центр Петербурга на личном автотранспорте.

Пресс-служба ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга" 

Ранее на Piter.TV: парковки в Петергофе и Ломоносове перешли на зимний режим работы. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: конюшенная площадь, парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии