Парковки в Петергофе и Ломоносове перешли на зимний режим работы

Одну из стоянок закроют до следующего года.

Стоянки в Ломоносове и Петергофе переходят на зимний режим работы. Об этом 5 ноября сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Парковка в Ветеринарном переулке на втором участке будет закрыта до 16 апреля 2026 года. А на двух автостоянках в Петергофе до 31 марта вводится суточный тариф: на Прудовой улице – 150 рублей в сутки, на улице Морского Десанта – 200 рублей в сутки.

Оплата взимается за полные сутки независимо от времени пребывания на парковке. Учитывайте эту информацию при планировании поездок. Пресс-служба петербургского комтранса

Фото: Piter.TV