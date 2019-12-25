  1. Главная
Парковки в Петергофе и Ломоносове перешли на зимний режим работы
Одну из стоянок закроют до следующего года.

Стоянки в Ломоносове и Петергофе переходят на зимний режим работы. Об этом 5 ноября сообщили в комитете по транспорту Петербурга. 

Парковка в Ветеринарном переулке на втором участке будет закрыта до 16 апреля 2026 года. А на двух автостоянках в Петергофе до 31 марта вводится суточный тариф: на Прудовой улице – 150 рублей в сутки, на улице Морского Десанта – 200 рублей в сутки. 

Оплата взимается за полные сутки независимо от времени пребывания на парковке. Учитывайте эту информацию при планировании поездок. 

Пресс-служба петербургского комтранса 

Ранее мы рассказывали о том, что с 1 ноября Пулково переходит на зимний тариф на стоянки. 

Фото: Piter.TV 

