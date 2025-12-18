Стало известно, когда комары проявят свою активность в России
Сегодня, 10:26
Насекомые появятся через неделю.

До прибытия комаров осталась неделя. Их массовое появление прогнозируется на территории Центральной России сразу после наступления теплой погоды. Об этом сообщает 360.ru зоолог и энтомолог Владимир Ефременко.

По его словам, местная популяция безопасна. Правда, отличается ситуация, например, на севере России. В Карелии, Сибири и Мурманской области комары известны своей агрессивностью. Но они тоже не переносят опасные заболевания. 

В отличие от тропических широт, где комар — переносчик лихорадки или малярии, жителям Московской области нечего опасаться, кроме неприятных ощущений от укусов.

Владимир Ефременко, зоолог и энтомолог 

Зоолог рассказал, как бороться с насекомыми на даче. Так, он советует перед началом сезона провести уборку на своем участке. Если у дома стоит бочка с водой, то емкость лучше освободить, чтобы комары не могли откладывать в ней яйца. Кроме того, важно следить за влажной травой, она способствует размножению. 

Ее нужно скашивать, следить за участком. То есть все меры встраиваются в хозяйственную деятельность человека.

Владимир Ефременко, зоолог и энтомолог 

