В порту Петербурга задержали 60 тонн табака с опасными насекомыми

Груз был из Бразилии.

В морском порту Санкт-Петербурга специалисты выявили заражение двух партий импортного табачного сырья опасными насекомыми. Выпуск груза на территорию страны был запрещен после лабораторной проверки. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Во время фитосанитарного контроля в порту были обнаружены живые взрослые особи карантинных насекомых в двух партиях табака, прибывших из Бразилии. Общий вес задержанного сырья составил 60,4 тонны. Лабораторные исследования провел Северо-Западный филиал ФГБУ "ВНИИЗЖ". Эксперты подтвердили наличие многоядной мухи-горбатки, которая включена в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. В связи с выявленным заражением Россельхознадзор принял решение запретить выпуск табачного сырья на территорию Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что многоядная муха-горбатка представляет угрозу для человека и животных, а также способна повреждать продукты питания. Взрослые особи этого вредителя являются переносчиками холеры. Насекомое отличается высокой способностью к распространению и может перемещаться вместе с транспортом, людьми и животными, что увеличивает риск его заноса на новые территории.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора