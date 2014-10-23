Главный гериатр Петербурга рассказал, как сохранить здоровье и долголетие

Говоря о проблемах со здоровьем, присущих старшим поколениям, Кабанов упомянул о последствиях блокады Ленинграда, сказавшихся на следующем поколении.

по здравоохранению Санкт-Петербурга Максим Кабанов, беседуя с изданием "Петербургский дневник" накануне Дня пожилого человека, поведал о состоянии системы медицинского обслуживания старших поколений, обозначил специальности медиков, которые будут наиболее востребованы в ближайшее время, и поделился секретами долголетия.

Кабанов отметил, что Петербург давно славится большим количеством долгожителей. В настоящее время в городе проживают около 1,4 миллиона пожилых граждан, среди которых около 29 тысяч имеют возраст более 90 лет, а 479 человек перешагнули сотню лет. Самой старой жительнице Питера, проживающей в Пушкине, исполнилось 110 лет. Примечательно, что число долгожителей увеличилось даже несмотря на пандемию коронавируса, демонстрируя уверенное движение города к статусу лидера по активному долголетию.

Говоря о проблемах со здоровьем, присущих старшим поколениям, Кабанов упомянул о последствиях блокады Ленинграда, сказавшихся на следующем поколении. Среди них – остеопороз, хроническая анемия, дефицит витаминов и проблемы с пищеварением. Главная особенность пожилых людей – наличие множества сопутствующих заболеваний, которые усиливают друг друга и повышают риски осложнений при лечении острых состояний.

Кабанов подчеркнул, что любое заболевание опасно для пожилых людей, так как каждая новая болезнь запускает цепь негативных реакций и усугубляет имеющиеся хронические недуги. Пациенты с одновременным присутствием нескольких заболеваний требуют особого подхода и более длительной госпитализации для полноценного выздоровления.

История развития гериатрической службы в Петербурге началась в 1994 году с основания городского Гериатрического центра на набережной реки Фонтанки. Первые главные гериатры – Элла Пушкова и Владимир Хавинсон – внесли большой вклад в организацию качественной медицинской помощи пожилым людям.

Сейчас в Петербурге действует трехуровневая система гериатрической помощи, включающая амбулаторные отделения, специализированные стационары и центры, занимающиеся высокотехнологичной поддержкой. Центр тяжести сделан на принцип доступности помощи "в одном окне", где пациенты получают комплексное обслуживание от диагностики до реабилитации.

Программа "Серебряный возраст", инициатором которой выступил губернатор Александр Беглов, направлена на активное вовлечение пожилых людей в социальную жизнь, повышение их мобильности и качество медицинского обслуживания. Важной составляющей программы является профилактика потери зрения и слуха, ежегодные бесплатные операции по удалению катаракты и диагностические мероприятия в современном сурдологическом центре.

Доступ к услугам гериатра осуществляется по направлению врача-терапевта. Тестирование на предмет признаков возрастной слабости проводится врачом общей практики с помощью простого задания, например, рисования часов. Если пациент испытывает затруднения, он направляется к специалисту-гериатру для углубленного обследования и наблюдения.

Кабанов особо подчеркнул важность профилактики переломов и борьбы с остеопорозом. В сотрудничестве с Северо-Западным медицинским университетом разрабатывается программа снижения риска повторных переломов и эффективного лечения остеопороза. Специальные аппараты-денситометры помогают выявлять остеопороз на ранней стадии.

Отвечая на вопрос о перспективах профессии гериатра, Кабанов заметил, что хотя потребности в гериатрической медицине растут, сама профессия гериатра скорее интегрируется в мультидисциплинарные команды, состоящие из специалистов разного профиля.

Фото: сайт Госпиталя для ветеранов войн