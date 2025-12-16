Прокуратура требует закрыть табачную лавку возле школы на Кондратьевском

В настоящее время документ рассматривают.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей. В магазине на Кондратьевском проспекте, который находится рядом с образовательным учреждением, продают табачную и никотиносодержащую продукцию, сообщили в надзорном ведомстве 9 июня.

Прокурор направил в суд исковое заявление о прекращении деятельности по реализации этой продукции. В настоящее время документ рассматривают.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура требует ликвидировать свалку в Сестрорецке. Собственник земельного участка на Большой Купальной улице складирует там строительный и бытовой мусор. Свалка создает угрозу причинения вреда окружающей среде и почве.

Фото: Piter.TV