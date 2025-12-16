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Прокуратура требует закрыть табачную лавку возле школы на Кондратьевском
Сегодня, 9:47
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Прокуратура требует закрыть табачную лавку возле школы на Кондратьевском

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В настоящее время документ рассматривают.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей. В магазине на Кондратьевском проспекте, который находится рядом с образовательным учреждением, продают табачную и никотиносодержащую продукцию, сообщили в надзорном ведомстве 9 июня. 

Прокурор направил в суд исковое заявление о прекращении деятельности по реализации этой продукции. В настоящее время документ рассматривают. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура требует ликвидировать свалку в Сестрорецке. Собственник земельного участка на Большой Купальной улице складирует там строительный и бытовой мусор. Свалка создает угрозу причинения вреда окружающей среде и почве. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, табак
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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