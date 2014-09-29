Молодые люди подожгли Kia Rio на Дачном проспекте

Правоохранители задержали поджигателей автомобиля Kia Rio в Кировском районе. По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел ночью 4 мая на Дачном проспекте.

Машина принадлежала местной жительнице. В результате полностью выгорела передняя часть, никто не пострадал. Материальный ущерб составил 800 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

В тот же день на Пулковской улице поймали двоих подозреваемых 19 лет и 21 года. Мотив поступка молодые люди объяснить не смогли.

