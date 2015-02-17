  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржца будут судить за поджог мастерской художника на Петроградской стороне
Сегодня, 12:58
161
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржца будут судить за поджог мастерской художника на Петроградской стороне

0 0

Размер ущерба составил 45 тыс. рублей.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба), сообщили в надзорном ведомстве 5 мая. 

В ноябре прошлого года фигурант облил легковоспламеняющейся жидкостью мастерскую художника Нельсона Искандаряна на улице Полозова, после чего поджег ее стены и выход из подвала. Потерпевший находился внутри – ему удалось спастись. Размер ущерба составил 45 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Приозерске задержан поджигатель самосвала. 

Фото: Piter.TV 

Теги: петроградский район, покушение на убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии