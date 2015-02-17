Петербуржца будут судить за поджог мастерской художника на Петроградской стороне

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба), сообщили в надзорном ведомстве 5 мая.

В ноябре прошлого года фигурант облил легковоспламеняющейся жидкостью мастерскую художника Нельсона Искандаряна на улице Полозова, после чего поджег ее стены и выход из подвала. Потерпевший находился внутри – ему удалось спастись. Размер ущерба составил 45 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

