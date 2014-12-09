В Кронштадте стартовала акция "Георгиевская лента"

В Кронштадте 29 апреля стартовала акция "Георгиевская лента", которая продлится до 9 мая. Об этом сообщил глава районной администрации Андрей Кононов.

Мероприятие стало символом памяти и уважения к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Для города-крепости и Города воинской славы эта память особенно священна. Волонтеры раздают георгиевские ленточки на улицах Кронштадта, рассказывая об истории символа.

Призываем всех кронштадтцев и гостей города присоединиться к акции, чтобы вместе почтить память героев, защищавших Родину на море и на суше, и выразить благодарность ветеранам за их подвиг. Андрей Кононов, глава Кронштадтского района

Ранее в Музее обороны и блокады Ленинграда рассказали, какие мероприятия готовят ко Дню Победы.

