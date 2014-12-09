В Кронштадте стартовала акция "Георгиевская лента"
Сегодня, 9:57
Волонтеры раздают георгиевские ленточки на улицах города, рассказывая об истории символа.

В Кронштадте 29 апреля стартовала акция "Георгиевская лента", которая продлится до 9 мая. Об этом сообщил глава районной администрации Андрей Кононов. 

Мероприятие стало символом памяти и уважения к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Для города-крепости и Города воинской славы эта память особенно священна. Волонтеры раздают георгиевские ленточки на улицах Кронштадта, рассказывая об истории символа. 

Призываем всех кронштадтцев и гостей города присоединиться к акции, чтобы вместе почтить память героев, защищавших Родину на море и на суше, и выразить благодарность ветеранам за их подвиг.

Андрей Кононов, глава Кронштадтского района 

Ранее в Музее обороны и блокады Ленинграда рассказали, какие мероприятия готовят ко Дню Победы.

Фото: Telegram / Андрей Кононов 

