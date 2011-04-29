В Музее обороны и блокады Ленинграда рассказали, какие мероприятия готовят ко Дню Победы

Директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик рассказала "Петербургскому дневнику" о программе мероприятий, посвященных 81-й годовщине Дня Победы.

Главным событием станет выставка одного уникального экспоната — ордена "Золотая Звезда Героя", который был вручен Ленинграду в 1946 году вместе с 14 другими городами СССР. Как отметила Лезик, помимо самой награды, посетители смогут увидеть все документы, связанные с ее вручением, а также поздравительные телеграммы, присланные в Ленинград со всего Советского Союза. Еще одной частью экспозиции станет коллекция из нескольких сотен значков, посвященных званию "Город-герой Ленинград". Эти экспонаты были собраны одним из петербургских коллекционеров на протяжении более 70 лет.

Кроме того, к Дню Победы будет организована выставка, посвященная истории экспедиции подводных работ особого назначения. В ее рамках ленинградские инженеры и связисты под обстрелом немецкой армии прокладывали коммуникации по льду Ладожского озера. В экспозицию войдут редкие фотографии и документы, рассказывающие как о самой экспедиции, так и о судьбах ее участников.

Ранее мы сообщили о том, что Беглов возложил цветы к монументу "Мать-Родина" в День памяти жертв геноцида советского народа.

