Беглов возложил цветы к монументу "Мать-Родина" в День памяти жертв геноцида советского народа

В Петербурге прошли памятные мероприятия, в которых участвовали ветераны, блокадники, участники СВО и молодёжь.

В День памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, губернатор Александр Беглов возложил цветы к монументу "Мать-Родина", мемориальной плите в память о геноциде населения Ленинграда и к Вечному огню на Пискарёвском мемориальном кладбище. В церемонии приняли участие ветераны, блокадники, участники СВО, представители власти и молодёжных организаций.

Здесь, на Пискарёвском кладбище, покоятся женщины, дети, старики, воины, которые стали жертвами фашистов. Целью Гитлера и его приспешников было уничтожить Ленинград и ленинградцев. Санкт-Петербургский городской суд в 2022 году поставил окончательную правовую точку. Блокада Ленинграда была названа геноцидом. Сегодня мы вспоминаем жертв этого злодеяния, говорим о том, что наше подрастающее поколение должно помнить историческую правду, и никто из преступников не должен быть прощён. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Суд официально установил, что жертвами геноцида во вражеском кольце стали более миллиона человек. Сотни тысяч жертв подтвердил и суд Ленинградской области. На оккупированной территории находилось более 70 лагерей, где мучили и убивали десятки тысяч красноармейцев и мирных жителей. Работа по расследованию преступлений нацистов продолжается.

Памятные мероприятия на Пискарёвском кладбище пройдут также в 14:00. В масштабной молодёжной акции примут участие порядка 400 школьников, студентов, юнармейцев, представителей молодёжных и детских общественных объединений, "Волонтёров Победы". Торжественная церемония возложения цветов к памятнику узникам нацизма состоится в Красном Селе. Всего в Петербурге запланировано около трёхсот памятных мероприятий, в которых примут участие порядка 35 тысяч человек.

В этом году День памяти жертв геноцида советского народа отмечается впервые. Выбор даты — 19 апреля — связан с Указом Президиума Верховного Совета СССР № 39 от 19 апреля 1943 года "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев…". Этот документ стал правовой основой для наказания нацистов и их пособников и лёг в основу устава Нюрнбергского трибунала. Потери от действий нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны составили не менее 27 миллионов советских граждан.

Ранее Piter.TV сообщал, что сборник о геноциде советского народа и жертвах неонацистов на Донбассе презентовали в Ленобласти.

Фото: Смольный