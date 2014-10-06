В Петербурге под охраной государства находятся более 9 тыс. памятников

Горожан поздравили с Международным днём памятников и исторических мест.

Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с Международным днём памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. В своём обращении глава города подчеркнул, что Санкт-Петербург входит в число мировых мегаполисов по количеству охраняемых памятников, а их сохранение — один из десяти приоритетов развития Северной столицы.

Основная часть: Сегодня под государственной охраной в городе находится более девяти тысяч зданий-памятников и ансамблей. Только за прошлый год в список выявленных объектов культурного наследия включили порядка 70 позиций. Среди них — Морской вокзал, Дом творчества композиторов в Репино, Малый Гостиный двор, Фарфоровская набережная, жилые дома служащих Финляндской железной дороги, комплекс Студенческого городка Политехнического института, ДК Крупской, а также памятник сотрудникам мясокомбината имени Кирова, погибшим в годы войны.

Продолжается масштабная работа по сохранению уникального облика Северной столицы. В прошлом году завершилась реставрация зданий Пробирной палаты и Пробирного училища (там открылся многофункциональный спортивный комплекс), а также здания второй сцены Музыкального театра имени Шаляпина. Гран-при конкурса "Культурное наследие регионов России" получили проекты реставрации Владимирского собора в Кронштадте и Казанской церкви в Зеленогорске.

Первая очередь работ завершена в доме Пашкова на Литейном проспекте — обновлён знаменитый парадный вестибюль со скульптурами зубров. Восстановлены фасады исторических зданий Санкт-Петербургского государственного института культуры, выходящих на Дворцовую набережную, Марсово поле и набережную Лебяжьей канавки.

В рамках программы реставрации 255 особо сложных, насыщенных декором жилых домов полностью завершены работы на 40 объектах, в этом году работы продолжатся ещё по 39 адресам. Эта программа отмечена Золотым дипломом конкурса "Культурное наследие регионов России".

Продолжается масштабная реставрация исторических зданий Невского проспекта под контролем КГИОП. В этом году будет завершена реставрация Большой столовой Аничкова дворца и фасадов Гатчинского дворца. Продолжится реставрация фасадов собора Петра и Павла в Петергофе, Большой хоральной синагоги и многих других памятников.

Значительный прогресс достигнут в возрождении ансамбля Конюшенного ведомства: заключён договор аренды, согласован проект, выдано разрешение на проведение работ. Специалисты сохранят исторические элементы, восстановят скульптуру коня над северным павильоном, отреставрируют фасады церкви Спаса Нерукотворного Образа. В здании создадут пространство для культурных форумов, концертов и фестивалей. Также предусмотрена реконструкция всей Конюшенной площади, что свяжет важные городские маршруты.

В Петербурге работает единственный в стране профильный музей городской скульптуры. Традиционно к Международному дню памятников проходит конкурс профессионального мастерства "Реставратор года", в котором в этом году участвовали 16 профильных учебных заведений.

Благодарю всех, кто бережёт великое культурное наследие нашего города! Поздравляю всех с праздником! Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Фото: Смольный