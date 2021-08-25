Сборник о геноциде советского народа и жертвах неонацистов на Донбассе презентовали в Ленобласти

В книгу вошли рассказы, стихи и синопсисы фильмов от свидетелей событий и участников СВО.

В деревне Зайцево Ленинградской области состоялась презентация сборника произведений "Без срока давности". Книга посвящена памяти жертв геноцида мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны, а также преступлениям украинских неонацистов против русского населения Донбасса после 2014 года и в ходе специальной военной операции, сообщили организаторы.

Это сборник художественных рассказов, синопсисов фильмов и стихов, которые посвящены двум темам <...> речь идёт не только о событиях Второй мировой войны, но и о геноциде русского населения Донбасса после 2014 года и уже в ходе проведения СВО — со стороны украинских неонацистов. Это рассказы, написанные свидетелями событий, воспоминания участников обороны Донбасса и Новороссии, участников СВО и, естественно, в отношении Великой Отечественной войны — профессиональными журналистами и писателями. Владимир Мединский, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества

Издание выпущено при поддержке Союза писателей России, Национального центра исторической памяти при Президенте РФ и Российского военно-исторического общества. Всероссийский проект "Без срока давности" был инициирован Поисковым движением России и впервые представлен в декабре 2018 года. Его цель — сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР — жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны.

