Новый закон о геноциде советского народа одобрили в Совфеде

Новый закон — следующий шаг после аналогичных инициатив прошлых лет.

Совсем недавно Совет Федерации утвердил важный закон, касающийся признания геноцида советского народа, отметив его значение не только как юридического акта, но и как шага к восстановлению исторической справедливости. Закон откроет дорогу для упрощенного ведения поисковой работы, сохранения имен жертв геноцида и благоустройства мест их погребения, пишет spb.aif.ru. Дальнейший шаг, подчеркнула автор инициативы, заместитель председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества Ольга Занко, — международное признание факта геноцида советского народа.

Формулировка закона: "Об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" Впервые спустя восемь десятилетий в российском законодательстве появится термин "геноцид советского народа".

Всем известны Холокост и армянский геноцид, но массовое истребление советских граждан часто оказывается забытым. Между тем фашистами было убито более семи миллионов советских женщин, детей и мужчин — цифра превышает количество жертв европейских лагерей смерти, подчеркнула Ольга Занко.

Новый закон — следующий шаг после аналогичных инициатив прошлых лет. Так, в 2022 году блокаду Ленинграда признали актом геноцида по инициативе Прокуратуры Санкт-Петербурга. В том же году аналогичный закон появился и в Белоруссии, признавшей факт геноцида белорусского народа.

Документы и воспоминания очевидцев подтверждают чудовищные злодеяния нацистов в годы войны. Особенно ужасающими являются рассказы о действиях финнов, подкладывающих бомбы внутрь игрушек, которыми играли дети. Многие поколения пострадали от таких преступлений. Каждый год открываются всё новые свидетельства страданий мирного населения.

Принятый законопроект предусматривает различные меры для увековечения памяти жертв геноцида советского народа времен Великой Отечественной войны:

установка мемориальных знаков;

широкая информационная кампания в средствах массовой информации о совершенных нацистами массовых преступлениях против мирных граждан Советского Союза и о численности жертв геноцида;

организация художественных произведений, музейных экспозиций и тематических выставок, в том числе в учебных заведениях;

регулярное проведение процедуры идентификации, регистрации и охраны мест захоронений жертв геноцида, а также установление специальных процедур согласований при проведении поисковых работ по местам массового уничтожения мирных граждан.

Фото: spb.aif.ru (Елена Банокина)