Архивные сведения размещены на портале об освобождении столицы Чехословакии.

Минобороны России заявили о том, что первый в Праге танк Т-34 дрался сразу с 13 немецкими артиллерийскими самоходками. Такая информация опубликована на мультимедийном портале, посвященном Пражской наступательной операции во времена Второй мировой войны. Военные разместили на сайте архивы, из которых следует о том, что 9 мая советский танк принял бой в центре столицы Чехии. Экипаж смог ликвидировать 2 и 13 немецких установок, после чего был подбит противником. Эксперты полагают, что предположительно Красной Армии противостояли StuG III и Hetzer, вооруженными пушками с калибром в 75-мм.

Стремительно преследуя противника, товарищ Гончаренко захватил мост через реку Влтава в центре города и вступил в неравный бой с 13 самоходными орудиями противника. Удерживая переправу, Гончаренко огнем своего танка уничтожил две самоходки. архивный документ

В бою танк Т-34 загорелся из-за попадания в него снаряда. Командир экипажа получил тяжелое ранение. Истекая кровью он продолжил сражение. Следующим попаданием в танк товарищ Гончаренко был убит. После этого к месту трагедии подошли основные силы советской армии. Они решили исход битвы, продолжив преследование немцев.

Минобороны России обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии.

Фото: prague1945.mil.ru

