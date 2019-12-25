В рамках проекта "Без срока давности" запущен новый портал prague1945.mil.ru.

Минобороны России обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии. Такое заявление сделали военные на сайт ведомства. Открыт новым мультимедийный портал с архивными документами, рассказывающий об освобождении страны от немецких захватчиков. Мультимедийный сайт запущен в рамках проекта "Без срока давности". На нем размещены данные о наступательной Пражской операции. В России надеются, что публикация исторических материалов поможет в борьбе с попытками фальсификации событий Второй мировой войны.

В ходе работ по реконструкции памятников...происходит замена скульптур и экспонатов, убираются элементы с символикой, намеренно скрываются и размываются упоминания о решающей роли Красной Армии. пресс-служба Минобороны РФ

Военные напомнили, что на мемориалах и надгробиях в Чехии чиновники меняют символы-навершия в форме пятиконечных звезд на звезды в цвет камня, а после - они также заменяются на лавровые венцы. Надписи со словами благодарности солдатам Красной Армии меняются на подпись "Жертвам войны".

Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов.

Фото: Pixabay.com, prague1945.mil.ru