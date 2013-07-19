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Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
Сегодня, 7:38
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lesjasap

Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов

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Мультимедийный раздел запущен в рамках проекта "Без срока давности".

Минобороны России запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов. Оборонное ведомство  разместило на сайте мультимедийный раздел в рамках проекта "Без срока давности". В нем размещены архивные документы и другие материалы по освобождение европейского государства силами Красной армии.

В рамках проекта "Без срока давности" на интернет-портале военного ведомства открыт новый мультимедийный раздел, посвященный освобождению Венгрии и воинам Красной армии, погибшим за ее свободу и независимость.

пресс-служба Минобороны РФ

Обнародованы документы из фондов Центрального государственного архива, включающие журналы боевых действий, документы о захоронениях, наградные листы, учетные карты, именные списки погибших, данные об отношении местных жителей к советским солдатам и о помощи руководства СССР народу Венгрии.

Напомним, что в период 1944–1945 годов Красная Армия освободила от немецко-фашистской оккупации земли десяти европейских стран. В боях за освобождение Венгрии погибли порядка 140 тысяч солдат. Из них 80 тысяч стали жертвами во время взятия Будапешта. Операция по взятию столицы длилась на протяжении 108 дней.

Рассекречены документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев.

Фото: Минобороны России
 

Теги: архив, без срока давности, венгрия, вторая мировая война, красная армия, минобороны, нацизм, освобождение
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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