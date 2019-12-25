ФСБ опубликовало архивные материалы о казнях в Орловской области.

Рассекречены документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев. Исторические материалы представили сотрудники управления ФСБ России по Омской области. Согласно архивным данным военной контрразведки СМЕРШ, предатели советского народа массово казнили мирных жителей региона. При этом несовершеннолетних убивали только за тот факт, что они дети.

Известно, что материалы контрразведчики собрали в 1943 году, когда Красная армия освободила Орловскую область. В специальной записке полковника Митрофанова генерал-лейтенанту Павлу Зеленину в августе говорилось о том, что гитлеровцы создали в регионе широкую сеть карательных отрядов, а также полицейских, жандармских и военных комендатур. С их помощью организовывались репрессии. В общей сложности противнику удалось казнить более 200 советских жителей на момент написания записки.

Карательная политика немецких фашистов особенно зверски проводилась в населенных пунктах Знаменского района Орловской области Николай Митрофанов, начальник СМЕРШ 11-ой гвардейской армии гвардии

Напомним, что на форуме "Уроки Нюрнберга" глава СВР Александр Бастрыкин заявил о том, что политика нацистской Германии в годы войны к населению СССР была геноцидом. Он добавил, что большинство потерь пришлось на местное население. На мероприятии в Музее Победы на Поклонной горе в Москве был презентован 23-томный сборник архивных материалов "Без срока давности". Там содержатся данные о преступлениях нацистов на оккупированных территориях Советского Союза.

В СК назвали атаки против мирных жителей Донбасса геноцидом.

Фото: архив ФСБ