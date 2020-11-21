В СК назвали атаки против мирных жителей Донбасса геноцидом

Александр Федоров напомнил об убийстве населения ЛНР и ДНР.

В Следственном комитете России назвали атаки против мирных жителей Донбасса геноцидом. Об этом участникам международного форума "Уроки Нюрнберга" рассказал заместитель председателя ведомства Александр Федоров. По словам чиновника, нападения на ДНР и ЛНР на юго-востоке Украины на протяжении многих лет связаны с убийством населения из систем залпового огня, при помощи и другого вооружения.

В результате... убиты и ранены тысячи человек, уничтожено и разрушено большое количество жилых домов, объектов коммунального хозяйства и жизнеобеспечения, больниц, детских и общеобразовательных учреждений, сотни тысяч жителей, спасая свою жизнь, были вынуждены покинуть места проживания и искать убежище в РФ Александр Федоров, замглавы СК России

По мнению представителя СК РФ, преступления против жителей ДНР и ЛНР необходимо расценивать как международное, которому необходимо дать соответствующую правовую оценку.

Глава СК РФ раскритиковал заявления о том, что СССР развязал Вторую мировую.

Видео: victorymuseum.ru