Глава СК РФ раскритиковал заявления о том, что СССР развязал Вторую мировую

Александр Бастрыкин напомнил о роли СССР в победе над нацизмом.

Глава Следственного комитета России раскритиковал заявления о том, что СССР развязал Вторую мировую войну. Об этом Александр Бастрыкин сообщил в рамках выступления на международном форуме "Уроки Нюрнберга", посвященному 75-летия с начала Нюрнбергского трибунала. Мероприятие проводится 20-21 ноября в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. По мнению чиновника, заявления о том, что Советский Союз виновен в развязывании Второй мировой войны - необоснованные. Они вызывают у него возмущение.

Вызывает недоумение и решение Совета Европы в год 75-й годовщины победы во Второй мировой войне...решение о том, что Россия как правопреемница Советского Союза несет равную ответственность совместно с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны Александр Бастрыкин, глава СК России

По словам Бастрыкина, Россия хочет "с фактами на руках" в процессе расследования показать абсурдность и несостоятельность такого утверждения в правовом, историческом и фактическом аспектах. Глава СК РФ добавил, что миру хорошо известен настоящий вклад советского народа в победу над нацизмом.

Нарышкин: Нюрнберг стал основой новой морально-политической системы.

Видео: Музей Победы