Нарышкин: Нюрнберг стал основой новой морально-политической системы

Глава СВР рассказал, что после трибунала в Нюрнберге мораль стала основываться на главном праве человека - на жизнь.

Сергей Нарышкин заявил о том, что Нюрнберг стал основой новой мировой морально-политической системы. Об этом глава Службы внешней разведки России рассказал на пленарном заседании международного форума "Уроки Нюрнберга", который проводится 20-21 ноября в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. В мероприятии участвуют представители 30 стран.

Приговор, вынесенный судом народов, послужил фундаментальным вкладом в будущее всего человечества...На основе кропотливо собранных свидетельств гитлеровских преступлений возвысилась новая система координат, точкой отсчета в которой стал человек, и его неотъемлемое право на жизнь Сергей Нарышкин, директор СВР

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