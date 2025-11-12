В Кремле оценили сообщения о готовности Армении отказаться от российского зерна по политическим соображениям.

Сообщения российской службы внешней разведки никогда не бывают голословными. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 12 ноября сделал пресс-секретарь администрации президента Владимира Путина Дмитрий Песков. В Кремле отреагировали на вопрос СМИ о том, что Ереван якобы планировал отказаться от российского зерна в пользу более дорогостоящей сельскохозяйственной продукции Украины при денежной поддержке Европейского союза. В СВР уточняли, что такое решение власти Армении могут принять по политическим мотивам.

Что касается сообщений СВР, то они никогда не бывают голословными. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

