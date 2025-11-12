Сообщения российской службы внешней разведки никогда не бывают голословными. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 12 ноября сделал пресс-секретарь администрации президента Владимира Путина Дмитрий Песков. В Кремле отреагировали на вопрос СМИ о том, что Ереван якобы планировал отказаться от российского зерна в пользу более дорогостоящей сельскохозяйственной продукции Украины при денежной поддержке Европейского союза. В СВР уточняли, что такое решение власти Армении могут принять по политическим мотивам.
Что касается сообщений СВР, то они никогда не бывают голословными.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
