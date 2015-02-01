В Кремле рассказали о телефонном разговоре Джонатана Пауэлла и Юрия Ушакова.

Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл действительно связывался в текущем году с помощником российского президента Юрием Ушаковым. Однако такой двусторонний диалог не получил продолжения из-за нежелания властей из Лондона слушать позицию Кремля. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 12 ноября сделал пресс-секретарь администрации Кремля Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал информацию от британского издания Financial Times со ссылкой на три собственных источника о том, что представитель Соединенного королевства, поддерживающей киевский режим в региональном конфликте, в 2025 году связывался с Москвой в попытке установить канал связи и донести позицию коллективного Брюсселя и Лондона на фоне их обеспокоенности неустойчивой позицией американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе по вопросу Украины.

Действительно, был контакт, контакт имел место, это так. Диалог не получил продолжения. Дело в том, что в ходе этого контакта было острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев и был дефицит каких-то намерений и желаний послушать нашу позицию. Конечно же, в условиях невозможности взаимного обмена мнениями диалог и не получил своего развития Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

