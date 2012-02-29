Песков: пока не было разговора Путина и Трампа после Совбеза

В Кремле не получали от Белого дома подробностей по ядерным испытаниям, к которым готовятся США.

В Москве сообщили, что у политических лидеров РФ и США пока что не было разговора друг с другом после заседания российского Совета по безопасности, где обсуждалась ситуация вокруг ядерных испытаний. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 11 ноября сделал пресс-секретарь администрации президента Владимира Путина Дмитрий Песков. В Кремле уточнили, что все еще не получали разъяснений от властей из Вашингтона насчет заявлений американского президента-республиканца Дональда Трампа по ядерным испытаниям.

Нет, не было запросов на разговоры. Еще раз повторяю, при необходимости есть возможность организовать такие разговоры максимально оперативно. Пока никаких объяснений со стороны наших американских визави на этот счет не поступало... Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

