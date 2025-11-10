Европейские политические элиты раззадоривают киевский режим тем, что Украина может добиться результатов на поле боя, это заблуждение. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 10 ноября сделал пресс-секретарь администрации российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. В Кремле уточнили, что убеждение о способности Вооруженных сил Украины выиграть на поле боя у Вооруженных сил России является глубоким заблуждением, о чем сейчас ясно говорит ситуация, разворачивающаяся на линии фронта.
Их всячески раззадоривают европейцы, которые считают, что Украина может выиграть войну и обеспечить свои интересы военными средствами. Это самое глубокое заблуждение, которому может предаться и предается киевский режим.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ
