В Кремле прокомментировали слова Евгении Головахи о тенденции на Украине.

В Москве высказались об украинцах, принимающих условия России для перемирия. Там уверены, что количество иностранных граждан из киевского режима, поддерживающих окончание специальной военной операции на условиях Кремля, будет расти, так как речь идет об устойчивой тенденции. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 10 ноября сделал пресс-секретарь администрации российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Таким образом чиновник отреагировал на вопрос СМИ о том, как власти оценивают сообщение директора Института социологии НАН Украины Евгении Головахи о том, что за период с 2022 года число тех лиц в стране, которые готовы принять российские условия окончания вооруженного конфликта, увеличилось в четыре раза.

Мы не знаем, насколько можно доверять этим вопросам на Украине. Там, естественно, и общество достаточно запуганное. Но однозначно, что, конечно, есть усталость. Количество таких людей будет расти и дальше. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ