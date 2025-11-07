Песков: саммит России и США будет востребован обеими странами

Он подчеркнул, что такой встрече должна предшествовать напряженная, скрупулезная, экспертная работа.

Саммит России и США будет востребован обеими странами. Об этом сообщил журналистам официальный пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что любые прогнозы касательно саммита с участием президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа будут несостоятельными. Он подчеркнул, что такой встрече должна предшествовать напряженная, скрупулезная, экспертная работа.

Американские коллеги с нами в этом соглашаются. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, в российских и зарубежных СМИ сообщалось, что новая встреча Путина и Трампа должна была пройти в Будапеште в середине ноября. Однако встречу перенесли на неопределенный срок.

Ранее Кремль назвал ложью публикации о том, что Лавров "впал в немилость".

Видео: Telegram / СМОТРИ