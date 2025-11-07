  1. Главная
Сегодня, 13:09
Кремль назвал ложью публикации о том, что Лавров "впал в немилость"

Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в западных СМИ о "неудаче Лаврова" во встрече Путина и Трампа в Венгрии.

Публикации западных и украинских СМИ о том, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров "впал в немилость" главы государства Владимира Путина, полностью не соответствуют действительности. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 7 ноября сделал пресс-секретарь администрации политического лидера страны Дмитрий Песков.  Ранее западные журналисты в статье для издания The Financial Times (FT) написали о том, что глава МИД РФ якобы вызвал гнев в Кремле после отмены двусторонних переговоров американского президента-республиканца Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште

В этих сообщениях действительности не соответствует ничего. Лавров продолжает работать министром иностранных дел.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

 Песков призвал НАТО прислушаться к словам Путина.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

