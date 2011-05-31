Песков призвал НАТО прислушаться к словам Путина

В Кремле прокомментировали высказывание генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал НАТО прислушаться к словам российской лидера Владимира Путина. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле прокомментировали высказывание генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Тот заявил, что перестал обращать внимание на выступления Путина. Песков отметил, что в этом кроется проблема северо-атлантического альянса и его руководителя. Он подчеркнул, что в НАТО то не слушают Россию, то не понимают позицию страны.

Попробуйте прислушаться – поймете. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Россия не получала от США разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК