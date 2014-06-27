В Кремле не владеют подробностями о планах Белого дома.

Москва не получала от Вашингтона разъяснений, что именно означали слова лидера Белого дома о возобновлении его страной ядерных испытаний. Также у России нет ясности относительно того, что именно Соединенные Штаты намерены испытывать. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 5 ноября сделал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Нет, ответ - нет. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Напомним, что президент-рнспубликанец из США поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Дональд Трамп не пояснил о каких именно испытаниях идет речь. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков после подобных высказываний со стороны американского лидера сообщил СМИ, чт о текущий мораторий на испытания ядерного оружия все еще действует.

