В Кремле объяснили, почему поездка для СМИ в зону противника еще не организована.

Киевский режим скрывает бедственное положение войск в Купянске и Красноармейске, отвергнув предложение РФ для посещения СМИ зоны окружения войск Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 5 ноября сделал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля прокомментировал слова главы государства о том, что Москва готова пустить в зону окружения противника корреспондентов.

Вы знаете, что поездка в настоящий момент не может осуществиться, потому что действительно киевский режим полностью такую возможность и такое предложение отверг. Что скрывают в Киеве? Они скрывают бедственное положение своих войск в обозначенных районах. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ