Сегодня, 12:43
lesjasap

Песков: Киев скрывает бедственное положение своих войск в Купянске и Красноармейске

В Кремле объяснили, почему поездка для СМИ в зону противника еще не организована.

Киевский режим скрывает бедственное положение войск в Купянске и Красноармейске, отвергнув предложение РФ для посещения СМИ зоны окружения войск Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 5 ноября сделал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля прокомментировал слова главы государства о том, что Москва готова  пустить в зону окружения противника корреспондентов.

Вы знаете, что поездка в настоящий момент не может осуществиться, потому что действительно киевский режим полностью такую возможность и такое предложение отверг. Что скрывают в Киеве? Они скрывают бедственное положение своих войск в обозначенных районах.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ

Теги: всу, дмитрий песков, красноармейск, кремль, купянск
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

