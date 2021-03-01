Песков призвал опираться на официальные слова о контактах Рубио и Лаврова

В Кремле прокомментировали слухи западных СМИ о несостоявшейся встрече Трампа и Путина в Будапеште.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал опираться на официальные слова о контактах госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Лаврова. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле прокомментировали слухи западных СМИ, которые утверждают, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште отменилась из-за жестких требований Москвы по украинскому конфликту. Песков отметил, что необходимо вспомнить те формулировки, которые были озвучены в телефонном разговоре Лаврова и Рубио, состоявшемся на прошлой неделе.

Там были совершенно другие формулировки, совсем другие оценки. И, конечно же, нужно ориентироваться на эти формулировки, а не на газетные сообщения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что испытания "Буревестника" не являются ядерными.

Видео: Telegram / СМОТРИ