Песков призвал опираться на официальные слова о контактах Рубио и Лаврова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал опираться на официальные слова о контактах госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Лаврова. Об этом он заявил журналистам.
В Кремле прокомментировали слухи западных СМИ, которые утверждают, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште отменилась из-за жестких требований Москвы по украинскому конфликту. Песков отметил, что необходимо вспомнить те формулировки, которые были озвучены в телефонном разговоре Лаврова и Рубио, состоявшемся на прошлой неделе.
Там были совершенно другие формулировки, совсем другие оценки. И, конечно же, нужно ориентироваться на эти формулировки, а не на газетные сообщения.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Видео: Telegram / СМОТРИ
