Сегодня, 13:13
Песков: испытания "Буревестника" не являются ядерными

В Кремле ответили на заявление президента США Дональда Трампа.

Испытания ракетного комплекса "Буревестник" не являются ядерными. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на заявление президента США Дональда Трампа, который упомянул, что другие страны якобы занимаются испытанием ядерного оружия. Песков отметил, что Москве ничего не знают о каких-либо испытаниях. Он также отметил, что ситуация с "Буревестником" никак к ним не относится.

Если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации. Об этом президент говорил неоднократно.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что в Кремле анализируют оценки ситуации с санкциями против России.

Видео: Telegram / СМОТРИ

