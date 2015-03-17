  1. Главная
Сегодня, 13:01
Песков: в Кремле анализируют оценки ситуации с санкциями против России

По его словам, некоторые пользователи интернета пытаются анализировать новые ограничения.

В Кремле анализируют оценки ситуации с санкциями против России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, изучают ли власти мнения народа, которые высказываются в блогосфере и социальных сетях про санкции США в отношении Москвы. Песков отметил, что некоторые пользователи интернета насмехаются над подобными решениями, а некоторые пытаются анализировать новые ограничения.

В Кремле, конечно, видят и это, и другое, более серьезные оценки, попытки вдумчивого анализа. Мы все это читает, все видим и все анализируем.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков назвал информацию СВР об отправке войск Франции на Украину тревожной.

