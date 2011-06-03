  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:29
123
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков назвал информацию СВР об отправке войск Франции на Украину тревожной

0 0

По его словам, подавляющее большинство стран Евросоюза находятся в милитаристском мейнстриме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию СВР об отправке войск Франции на Украину тревожной. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле прокомментировали о новость о планах французских властей отправить на Украину контингент в размере около двух тысяч военных. Отмечалось, что войска уже размещены в приграничных районах Польши, где они проходят боевое слаживание.

Песков подчеркнул, что подавляющее большинство стран Евросоюза находятся в милитаристском мейнстриме. По его словам, российские войска постоянно слушают зарубежную речь на линии соприкосновения.

Ранее Песков заявил, что испытания "Буревестника" не должны сказаться на взаимодействии России и США.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: войска, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, украина, франция
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии