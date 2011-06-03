Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию СВР об отправке войск Франции на Украину тревожной. Об этом он заявил журналистам.
В Кремле прокомментировали о новость о планах французских властей отправить на Украину контингент в размере около двух тысяч военных. Отмечалось, что войска уже размещены в приграничных районах Польши, где они проходят боевое слаживание.
Песков подчеркнул, что подавляющее большинство стран Евросоюза находятся в милитаристском мейнстриме. По его словам, российские войска постоянно слушают зарубежную речь на линии соприкосновения.
Ранее Песков заявил, что испытания "Буревестника" не должны сказаться на взаимодействии России и США.
Видео: Telegram / СМОТРИ
