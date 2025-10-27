Песков: испытания "Буревестника" не должны сказаться на взаимодействии России и США

Испытания крылатой ракеты "Буревестник" не должны сказаться на взаимодействии России и США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле ответили на вопрос, может ли анонс о новой ракете напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном. Песков отметил, что в испытания нет ничего такого, что может навредить отношениям двух стран. Он добавил, что при всей открытости к диалогу Россия руководствуется национальными интересами и занимается обеспечением безопасности.
Обеспечение безопасности для России является вопросом жизненно важным, особенно на фоне того милитаристского настроя, который мы сейчас слышим.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Лавров заявил, что Путин готов принять концепцию США по Украине.
