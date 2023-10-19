Лавров: Путин готов принять концепцию США по Украине

По его словам, стороны договорились взять паузу и обдумать предложения.

Президент России Владимир Путин готов принять концепцию США по конфликту на Украине. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интеврью YouTube-каналу "Ультраханг".

Лавров напомнил, что до саммита на Аляске, в рамках которой прошла встреча российского лидера с президентом США Дональдом Трампом, спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф привез в Москву предложения по Украине, которые там внимательно изучили. Глава МИД подчеркнул, что Путин подробно повторил каждый элемент концепции, привезенной Уиткоффом, после чего заявил о готовности Москвы двигаться дальше на предложенной основе.

Также Лавров добавил, что прямого ответа не последовало, так как стороны договорились взять паузу и обдумать предложения. Он напомнил, как Трамп обсуждал эту концепцию с союзниками Вашингтона из Европы.

