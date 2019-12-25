Путин одобрил создание мемориала морякам в Кронштадте с корабельными колоколами

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу создания мемориала в Кронштадте, посвящённого памяти погибших моряков. Об этом сообщил представитель Русского географического общества.
Владимир Путин одобрил идею установить в Кронштадте памятный мемориал, который будет посвящён морякам, погибшим при исполнении службы. Концепция проекта предполагает использование корабельных колоколов в композиции памятника. Президент ознакомился с предложением во время осмотра выставки, организованной к заседанию попечительского совета Русского географического общества.
Автор инициативы — президент разведывательно-водолазного клуба Константин Богданов. Он пояснил, что мемориал планируется создать в виде крупного колокола, внутри которого будут размещены судовые рынды. Каждый посетитель сможет ударить в один из колоколов в знак памяти о погибших экипажах.
Решение о дальнейшей проработке проекта будет рассмотрено после подготовки архитектурного предложения и согласования места установки мемориала.
Фото: официальный сайт президента России
