Путин одобрил создание мемориала морякам в Кронштадте с корабельными колоколами

Путин поддержал идею установить в Кронштадте мемориал из колоколов.

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу создания мемориала в Кронштадте, посвящённого памяти погибших моряков. Об этом сообщил представитель Русского географического общества.

Владимир Путин одобрил идею установить в Кронштадте памятный мемориал, который будет посвящён морякам, погибшим при исполнении службы. Концепция проекта предполагает использование корабельных колоколов в композиции памятника. Президент ознакомился с предложением во время осмотра выставки, организованной к заседанию попечительского совета Русского географического общества.

Автор инициативы — президент разведывательно-водолазного клуба Константин Богданов. Он пояснил, что мемориал планируется создать в виде крупного колокола, внутри которого будут размещены судовые рынды. Каждый посетитель сможет ударить в один из колоколов в знак памяти о погибших экипажах.

Решение о дальнейшей проработке проекта будет рассмотрено после подготовки архитектурного предложения и согласования места установки мемориала.

Фото: официальный сайт президента России