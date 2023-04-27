Матвей Сафонов во второй раз подряд стал чемпионом Франции

Российский спортсмен второй раз подряд стал чемпионом страны.

Команда "Пари Сен-Жермен", за который играет российский вратарь Матвей Сафонов, обыграл "Ланс" со счетом 2:0 и досрочно получил титул победителя чемпионата Франции по футболу. Известно, что первый мяч в ворота противника забил игрок Хвича Кварацхелия на 19-й минуте, а Ибрагим Мбайе отличился на четвертой добавленной минуте.

Известно, что в ходе матча наш соотечественник стоял на защите ворот ПСЖ. Он провел свой 15-й матч в текущем чемпионате. Ему удалось сыграть "в ноль" в девятый раз. Благодаря его помощи местный клуб набрал 76 очков и взял титул победителя национального состязания. Следом за ним в рейтинге расположился "Ланс", набравший на девять очков меньше.

Напомним, что парижская команда в пятый раз подряд и 14-й в истории таких соревнований выиграла чемпионат Франции. Матвей Сафонов второй раз подряд стал чемпионом страны. Он выступает за ПСЖ с лета 2024 года. Ранее вместе с сокомандниками россиянину удалось получить кубок и суперкубок страны, стать победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. В период с 2017 по 2024 год Матвей Сафонов выступал за команду "Краснодар" и являлся его воспитанником. В текущем сезон "Пари Сен-Жермен" имеет высокие шансы защитить титул победителя Лиги чемпионов. 30 мая команда проведет финальный матч с английским "Арсеналом" в венгерской столице Будапеште.

Сафонов стал первым вратарем, отразившим четыре подряд пенальти в турнире ФИФА.

