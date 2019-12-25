Сафонов стал первым вратарем, отразившим четыре подряд пенальти в турнире ФИФА

Россиянин помог "ПСЖ" выиграть Межконтинентальный кубок.

Футболист французского "ПСЖ" и сборной России Матвей Сафонов стал первым вратарем, отразившим четыре подряд пенальти в турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

В финале Межконтинентального кубка "ПСЖ" обыграл в серии пенальти бразильский "Фламенго". Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти выиграли "парижане" (2:1). Сафонов сыграл в основе "ПСЖ" и по ходу серии 11-метровых отразил четыре удара с точки.

По данным РФС, вратарь стал первым, кому удалось отразить четыре пенальти подряд в матче на турнире ФИФА. Для Сафонова этот трофей стал шестым в составе "ПСЖ" в нынешнем году. Ранее его команда побеждала в чемпионате Франции, Кубке Лиги, Кубке Франции, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Матвей Сафонов играет в "ПСЖ" с 2024 года. В нынешнем сезоне вратарь провел за клуб четыре матча во всех турнирах и пропустил три гола.

Фото: psg.fr